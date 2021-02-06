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06 Şubat 2021 Cumartesi 10:23:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 12:08:00

‘Hamlet'in ikilisi

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'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyunla tiyatro sahnelerinde boy gösteren Erdal Beşikçioğlu, yeni bir dizi anlaşmasına imza attı.

'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı oyunla tiyatro sahnelerinde boy gösteren Erdal Beşikçioğlu, yeni bir dizi anlaşmasına imza attı. 'Çocukluk' adlı dizisi erken final yapan oyuncu, dijitalde yayımlanacak 'Hamlet' dizisinde rol alacak. Yönetmenliğini Kaan Müjdeci'nin üstleneceği yapımda oyuncaya genç yetenek Elit İşcan eşlik edecek.

Etiketler : erdal beşikçioğlu çocukluk bir delinin hatıra defteri hamlet
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