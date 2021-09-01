Hamlet'e Fransa'da prömiyer

Erdal Beşikçioğlu ve Elit İşcan'ın oynadığı Hamlet'in dünya prömiyeri, Series Mania kapsamında Fransa'nın Lille şehrinde gerçekleşti. Le Nouveau Siècle'deki gösterimde oyunun ilk iki bölümü izleyiciyle buluştu. Türkiye'den seçilen ilk ve tek proje olarak dünya devleriyle yarışan yapımın sosyal medyada yayınlanan ilk fragmanı ise yoğun ilgiyle karşılandı.