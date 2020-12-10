Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Ben aşımı olacağım

Nişantaşı’da görüntülenen Selen Görgüzel, son dönemin konuşulan olaylarından aşıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, ‘’Bakanlık tarafından onaylanan bir şeyse onların bildiği bir şey vardır. Bundan öncede verem aşısı çıktığında insanlar aşı oldu ve veremden kurtuldu. Bunu da diğer aşıları olduğunuz gibi olacağız” dedi.