10 Aralık 2020 Perşembe 13:40:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 13:40:00
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Ben aşımı olacağım
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, koronavirüsü yendikten sonra eski sağlığına kavuştu.
Nişantaşı’da görüntülenen Selen Görgüzel, son dönemin konuşulan olaylarından aşıyla ilgili konuştu. Ünlü isim, ‘’Bakanlık tarafından onaylanan bir şeyse onların bildiği bir şey vardır. Bundan öncede verem aşısı çıktığında insanlar aşı oldu ve veremden kurtuldu. Bunu da diğer aşıları olduğunuz gibi olacağız” dedi.