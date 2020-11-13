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13 Kasım 2020 Cuma 17:33:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 20:27:00

Haluk Levent'ten alkışlanacak hareket... Depremzede kediyi sahiplendi

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İzmir'deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 90 saat sonra kurtarılan kediyi Haluk Levent sahiplendi.

Haluk Levent, "Daha önce de yaşadığımız depremlerde ve doğal afetlerde kurtarılan 88 kedi ve 7 köpeğe de İzmir Kemalpaşa'daki çiftlikte bakıyoruz. Bu kediyi özel olarak sahiplendim. Bakımını sağlayacağım" dedi.

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