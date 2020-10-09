09 Ekim 2020 Cuma 15:46:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 15:50:00
Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi
Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
- Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi
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