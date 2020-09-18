Halil Sezai tutuklandı
Kaynak: İHA
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil Sezai "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tuzla'da bir kişiyi darp eden şarkıcı Halil Sezai, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Halil Sezai savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai , 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı.
- Halil Sezai tutuklandı
- Kemal Sunal'ın adı filmlerinin çekildiği sokağa verildi
- Halil Sezai: Birkaç defa vurdum, küfür de etmiş olabilirim
- Bu yaz kilo almayan Gülben Ergen, kendisini tebrik etti
- Halil Sezai tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
- Kuralları hiçe sayan Sinan Çetin, tepkilere neden oldu! Ne maske var ne kural uymak