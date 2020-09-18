Halil Sezai tutuklandı

Tuzla'da bir kişiyi darp eden şarkıcı Halil Sezai, savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Halil Sezai savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai , 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı.