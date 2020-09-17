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17 Eylül 2020 Perşembe 18:40:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 18:40:00

Halil Sezai: Birkaç defa vurdum, küfür de etmiş olabilirim

Kaynak: AA

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Şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai Paracıkoğlu, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği iddiasıyla yeniden ifade verdi. Paracıkoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Halil Sezai Paracıkoğlu’nun "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından ifadesi alındı.

Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Paracıkoğlu savcılıkta verdiği ifade sopayı şaka amaçlı yanına aldığını iddia edip şunları anlattı:

"SOPA ŞAKA AMAÇLIYDI"

“Filim çekimim sabote etti. Bir süredir aramızda husumet vardı. Onu tanıyorum, yönetmen arkadaşımın yan villasında oturuyor. Oturup yemek yemişliğimiz var. Olay günü bir elimde sopa bir elimde çiçekle bahçesine gittim. Sopa şaka amaçlıydı. Bir anda bana hakaret ve küfür etti. Aramızda arbede çıktı. Birkaç defa vurdum. Küfür de etmiş olabilirim. Ben konserlerinde ezan okunduğunda ara veririm. Dini değerleri aşağılama kastım yok. Ben de darp edildim, yaralandım.”

67 YAŞINDAKİ KOMŞUSUNU DARP ETTİ

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai Paracıkoğlu ile

yan villada yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç arasında tartışma çıkmıştı. Darbedilen Hüseyin Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai Paracıkoğlu ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Paracıkoğlu ifadesinde alkollü olduğunu söylemişti.

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Ünlü şarkıcı bugün avukatıyla birlikte adliyeye gidip ifade verdi. Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Halil Sezai'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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