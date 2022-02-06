VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
"Tarihe geçecek" projede sona yaklaşıldı!
Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki
Başkanı Bahçeli'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki
Elon Musk Türkiye'yi seçti
Talimatı terörist elebaşı verdi! YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı
Eren Kış-20 operasyonu başlatıldı!
13 yıl sonra bir ilk!
ABD'ye yerleşiyorlar
Hira 8 oldu
Çok yakışan bir çift
Burak arkadaşım ziyaretime gelebilir
Nice senelerimize
Arabesk gecesi
Hakaret etti, şiddet uyguladı
Boris Johnson ile Macron'dan kritik görüşme! Anlaştılar
Kıbrıs'ta Rumlar telaşlandı! Osmanlı tapusu paniği
HÜRKUŞ simülatöründe sevindiren gelişme!
Başkan Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapanlara soruşturma: Gözaltı var
Bölgede tansiyon yükseliyor!
Eski korumadan çarpıcı iddia: Kaddafi ölmedi!
Nefret ve öfke kustular
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Şubat
06 Şubat 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 10:30:00

Hakaret etti, şiddet uyguladı

ABONE OL

Mihriban Hurmacı eski futbolcu olan eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiğini söyledi. Hurmacı, "Kaşım patladı ellerim morardı" dedi.

Mihriban Hurmacı eski futbolcu olan eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiğini söyledi. Hurmacı, "Kaşım patladı ellerim morardı" dedi.

Özer Hurmacı, 2015'te hayatını birleştirdiği ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı için, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda bu karardan vazgeçti. Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Mihriban Hurmacı, önceki akşam Zekeriyaköy'de habercilerin sorularını yanıtladı. Şiddet gördüğünü söyleyen Hurmacı, "Özer'in telefonuna gelen mesajları gördüm koşarak yanıma geldi ve elimden telefonu aldı. Sonra bana hakaretler ederek, şiddet uygulayama başladı. Kaşım patladı ve ellerim morardı kendimi tuvalete kitledim. O sırada beni "Sakın fotoğraf çekme" diyerek tehdit etti" dedi. Çocuklarının önünde şiddet yaşadığını söyleyen Hurmacı, "Benim 3 tane evladım var ve her seferinde onların önünde psikolojik, fiziksel hemde ekonomik olarak şiddet gördüm" dedi.

Etiketler : Özer Hurmacı Mihriban Hurmacı Kaşım patladı ellerim morardı
Özür dileyip söz verdi

Özür dileyip söz verdi
Aşı sayesinde hafif atlattım

Aşı sayesinde hafif atlattım
Influencer aşkına

Influencer aşkına
Birkan'la romantik yemek yedik!

Birkan'la romantik yemek yedik!
Şarkıları metrobüste yazmış

Şarkıları metrobüste yazmış
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Kumbaralar çocukları ısıtacak

Kumbaralar çocukları ısıtacak
Alice kapalı gişe

Alice kapalı gişe
Barbaroslar'ın Şahsenem'i

Barbaroslar'ın Şahsenem'i

EN ÇOK OKUNAN HABERLER