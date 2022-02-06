Hakaret etti, şiddet uyguladı

Mihriban Hurmacı eski futbolcu olan eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiğini söyledi. Hurmacı, "Kaşım patladı ellerim morardı" dedi.

Özer Hurmacı, 2015'te hayatını birleştirdiği ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı için, 'Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor' iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ancak ikili, geçtiğimiz aylarda bu karardan vazgeçti. Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Mihriban Hurmacı, önceki akşam Zekeriyaköy'de habercilerin sorularını yanıtladı. Şiddet gördüğünü söyleyen Hurmacı, "Özer'in telefonuna gelen mesajları gördüm koşarak yanıma geldi ve elimden telefonu aldı. Sonra bana hakaretler ederek, şiddet uygulayama başladı. Kaşım patladı ve ellerim morardı kendimi tuvalete kitledim. O sırada beni "Sakın fotoğraf çekme" diyerek tehdit etti" dedi. Çocuklarının önünde şiddet yaşadığını söyleyen Hurmacı, "Benim 3 tane evladım var ve her seferinde onların önünde psikolojik, fiziksel hemde ekonomik olarak şiddet gördüm" dedi.