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19 Mart 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 11:00:00

Hakaret değil iltifat ettim

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"Beni Ağlatma" kitabında birliktelik yaşadıklarını iddia ettiği gerekçesiyle Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal, 'Hakaret' suçunda hakim karşısına çıktı.

"Beni Ağlatma" kitabında birliktelik yaşadıklarını iddia ettiği gerekçesiyle Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal, 'Hakaret' suçunda hakim karşısına çıktı. 2 yıl hapsi istenen Sandal, "Arkadaşlığımız söz konusuydu. Ancak aramızda bir ilişki yaşanmadı. Kitabımda kendisine iltifat ettim. Hakaret olarak algılamasına şaşırdım'' dedi. Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle Sandal'ın beraatine karar verilmesini talep etti. Mustafa Sandal kimlik sorgusunda, aylık ortalama 25 bin lira geliri olduğunu ifade etti.

Neslihan KESKİN

Etiketler : beni ağlatma mustafa sandal defne samyeli
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