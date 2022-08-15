Hak etmediğim bir lokma yemedim

Şarkıcı Tuğba Özerk, önceki akşam Büyük Kulüp'te sahne aldı. Özerk, gece boyu sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık üç saat konser veren Özerk, geçtiğimiz hafta Kenan Doğulu ve Sertab Erener konserinde yaşanan telif baskınıyla ilgili konuştu. Şarkıcı, "Bazı organizatörler meslek birlikleri ile gereksiz ve lüzumsuz bir kedi fare oyunu oynuyor. Bu akşam okuduğumuz ve okuyacağımız tüm şarkıları meslek birliklerine beyan ettik. Bugüne kadar hak etmediğim tek bir lokma yemedim. Bundan sonra da bu böyle olacak" dedi.