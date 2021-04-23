23 Nisan 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 14:30:00
Haftalık dinlenme yeri Bayrampaşa
Galatasaraylı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, katıldığı Youtube kanalında, haftanın bir günü kayınvalidesinde kaldıklarını söyledi.
Galatasaraylı Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, katıldığı Youtube kanalında, haftanın bir günü kayınvalidesinde kaldıklarını söyledi. Bayrampaşa'da oturan eşinin ailesinde haftada bir kalmayı rutin haline getirdiğini ve orada dinlendiğinden bahseden Doğan, çocuklarının da babaannesi ve dedesiyle çok güzel vakit geçirdiklerini belirtti.