Hadise'nin büyük beden koleksiyonu

Popçu Hadise geçtiğimiz aylarda çıkardığı giyim markasının yeni ürün çekimlerinde birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Alev Karslı ile beraber objektif karşısına geçti. Mankenlere makyaj yapan Karslı, bu kez kendisi model oldu. Markasına hemen hemen bütün kadınların giyebileceği ölçüde elbiseler tasarlayan popçunun koleksiyonu beğeni topladı. Hadise'nin, her beden kadının kendini iyi hissetmesi için çıkarttığı marka, dijital platform üzerinden satışa sunuldu.