Hadise'nin 9 ay önce söylediği 'Aşık olmayacağım' sözü yeniden gündem oldu!
Kaynak: Akşam
Şu sıralar Kaan Yıldırım ile büyük aşk yaşayan ve bunu her fırsatta sosyal medya hesaplarından paylaşan Hadise, 9 ay önce tabiri caizse büyük laf etmiş 'Hayatımda biri var demeyecğim hiç olmayacak. Ben o insan değilim' sözlerini kullanmıştı. Hadise'nin o sözleri bugün takipçileri tarafından yeniden gündem oldu.
Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini ilan etti. Bir süre önce Yıldırım Hadise ile olan fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamıştı. Hadise de, Instagram'dan sevgilisi ile yer aldığı kareyi "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla paylaştı.
O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU
Hadise'nin paylaşımından sonra 9 ay önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Popçunun, "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı salladı. Şarkıcının takipçileri, "Asla asla deme" yorumlarında bulundu.
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