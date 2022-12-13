‘Hadise'li barışma

Hadise geçtiğimiz yıllarda arasının bozulduğu ablası Hülya Açıkgöz ile barıştı. Mehmet Dinçerler ile olaylı boşanma sonrası Hülya Açıkgöz'den destek mesajları almasıyla mutlu olan Hadise, ablasıyla aralarındaki buzları eritti. İki kardeş yeğenlerinin doğum gününde bir araya geldi. Hadise, konserlerinden kliplerine kadar sahne arkasında birlikte çalıştığı Hülya Açıkgöz'ü, üzerinden haksız kazanç elde etmekle suçlamış ve iki kardeş arasında ipler gerilmişti.