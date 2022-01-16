16 Ocak 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 20:00:00
Hadise'den nostaljik paylaşım
İş adamı Mehmet Dinçerler'le mutlu bir birlikteliği olan Hadise, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını yayınladı.
İş adamı Mehmet Dinçerler'le mutlu bir birlikteliği olan Hadise, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını yayınladı. Popçu gönderisinin altına, "Küçük bir kız" notunu düştü. Hadise'nin hayranları paylaşımına binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'in yaz aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.