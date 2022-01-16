Hadise'den nostaljik paylaşım

İş adamı Mehmet Dinçerler'le mutlu bir birlikteliği olan Hadise, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını yayınladı. Popçu gönderisinin altına, "Küçük bir kız" notunu düştü. Hadise'nin hayranları paylaşımına binlerce beğeni ve yorumda bulundu. Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'in yaz aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.

