10 Ekim 2021 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 12:00:00
Hadise'den aşk pozu
Hadise, aşka geldi. Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı, sosyal medya hesabından el ele çekildiği kareyi yayınladı.
Hadise, aşka geldi. Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı, sosyal medya hesabından el ele çekildiği kareyi yayınladı. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hadise, sevgilisi Dinçerler'le, çekildikleri siyah-beyaz kareyi beyaz kalp emojisi koyarak paylaştı. Şarkıcının gönderisine binlerce beğeni ve yorum yapıldı.