12 Aralık 2020 Cumartesi 19:20:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 17:15:00
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ilk atak geldi! Fotoğraflar silindi
Ayrılıklarıyla konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ilk atak geldi.
Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, ünlü şarkıcının ayrılık açıklamasının ardından sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğraflarını sildi. Instagram’dan paylaşımlarını kaldırarak ilişkilerinin kesin olarak bittiğini gözler önüne seren çiftin bu davranışları sonrası sevenleri ‘Bu ayrılık size yakışmadı’ şeklinde yorumlarda bulundu.
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