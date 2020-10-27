27 Ekim 2020 Salı 21:38:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 13:27:00
Hadise evliliğe hazırlanıyor... Yeni hayat için değişim başladı
Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Hadise önceki gün 35. yaş gününü kutladı.
Ardından soluğu kuaföründe aldı. Uzun sarı saçlarından sıkılan Hadise saçlarını ilk kez kısa kestirdi. Yeni görüntüsüyle selfie çekip sosyal medya sayfasında paylaşan şarkıcı büyük beğeni toplarken, hayranları 'Evlilik öncesi değişime saçlarıyla başladı' şeklinde yorumlar yaptı.