  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,2660
  • Euro
    9,6899
  • Altın
    499,8950
İstanbul
15 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Partili Markar Esayan unutulmadı: Sırasına fotoğrafı konuldu
13 köy daha işgalden kurtarıldı!
Seyahat uyarısı varsa biz de adım atarız!
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Yarın Başlıyor
Başkan Erdoğan'dan karikatür tepkisi: Namussuzlar
Ahlaksız karikatür sonrası Charlie Hebdo'ya soruşturma
2 milyar ciroya ulaşan 43 yıllık serüven
Bosphorus Film Lab etkinlikleri endüstrinin farklı alanlarından profesyonelleri bir araya getirmeye ...
İzmir Doğal Gaz'dan 160 bin haneye çevre dostu doğal gaz
Başkan Erdoğan'dan yeni harekat mesajı!
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Bakan Akar 29 Ekim mesajı yayımladı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesaj
ANKA gösterecek, ATAK vuracak!
Hezimetin faturası ağır oldu! İşgalci Ermeni ordusu dağılıyor!
Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi
Trump'tan Ermenistan'a sert mesaj: Hayal kırıklığı!
Burs ve kredi başvuruları başladı
Manisa'da Türk bayrağına büyük saygısızlık! Soruşturma başlatıldı
Ahlaksız Charlie Hebdo! Tepki yağıyor!
Virüse dikkat! İşi olmayan evden çıkmasın
Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor
27 Ekim 2020 Salı 21:38:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 13:27:00

Hadise evliliğe hazırlanıyor... Yeni hayat için değişim başladı

ABONE OL

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığı yapan Hadise önceki gün 35. yaş gününü kutladı.

Ardından soluğu kuaföründe aldı. Uzun sarı saçlarından sıkılan Hadise saçlarını ilk kez kısa kestirdi. Yeni görüntüsüyle selfie çekip sosyal medya sayfasında paylaşan şarkıcı büyük beğeni toplarken, hayranları 'Evlilik öncesi değişime saçlarıyla başladı' şeklinde yorumlar yaptı. 

Etiketler : hayat hadise saç kesim
Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi

Pınar Dura ile sorunlarını aşan Cem Özer aşka eldi
Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz

Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz
İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturuyor

İdo Tatlıses 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturuyor
Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Halil Sezai'ye 13 yıl 10 aya kadar hapis istemi
Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!

Emre Altuğ'dan müziğe ara oyunculuğa devam kararı!
Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha

Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir transfer daha
Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı

Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı
Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi

Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi
İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor

İddianame kabul edildi! Halil Sezai 30 Ekim'de hakim karşısına çıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER