Hacı Bayram-ı Veli geliyor

Senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi oturuyor. 26 bölümden oluşacak dizide Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüveni anlatacak.