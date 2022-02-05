05 Şubat 2022 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 11:30:00
Hacı Bayram-ı Veli geliyor
TRT'nin Burak Sevinç, Almila Ada, Kemal Başar ve Hüseyin Soysalan'ın başrolünü paylaştığı 'Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli' dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Kamil Aydın ve Yücel Hüdaverdi oturuyor. 26 bölümden oluşacak dizide Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüveni anlatacak.