Haberler kalpler nasırlaştırdı

Ayrıldıkları iddia edilen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın çifti, haberler sonrası kamera karşısına birlikte çıktı. Armutlu Steakroom'da yemek yiyen çift, mekandan el ele çıkarak mutluluk pozları verdi. İddialara açıklama getiren Ulusoy, "Yokmuş gibi gördüğümüz bu haberler, fazla sık çıkmaya başladı. Bizim tabii kalplerimiz nasırlaştı artık gülüp geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda hassas bakan insanlar var bu mevzulara" dedi. Özel yaşamlarının yanı sıra iş hayatında da her şeyin yolunda olduğunu söyleyen ikiliden Duygu Sarışın, rol aldığı Yılmaz Erdoğan'ın 'Kin' filminin çekimlerinin bittiğini söylerken Ulusoy da'Kağıttan Hayatlar' ve 'Yeşilçam' ile seyircisinin karşısına çıkacağını söyledi. n Recep ASLAN



Kendimi geliştirmeyi seviyorum

'Kağıttan Hayatlar' dizisinde bir çöp toplayıcısına ' Yeşilçam' dizisinde ise 80'lerdeki bir yapımcıya hayat veren Çağatay Ulusoy, rolleri için "Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İşimi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.