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04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:05:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:05:00

Güzelliği Osmanlı'dan geliyor

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Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Burçin Terzioğlu, kişisel bakımında Osmanlı'da saray kadınlarının keşfettiği bir yöntemi uyguluyor.

Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Burçin Terzioğlu, kişisel bakımında Osmanlı'da saray kadınlarının keşfettiği bir yöntemi uyguluyor. Yumurta akı ve buz... Güzel oyuncunun sabah ilk işi, bu karışımı yüzüne uygulamak olduğu öğrenildi. Aynı zamanda cildine nemlendirici kremler de sürmeyi ihmal etmeyen oyuncu, haftada bir gün masaj yaparak vücudunu rahatlatıyor.

Etiketler : burçin terzioğlu osmanlı güzellik yumurta buz
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