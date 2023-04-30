Gururlu gece

Popçu Buray önceki gün Grand Pera Sahnesi'nde Dünya Koro Müziği Festivali kapsamında Boğaziçi Mezunlar Korosu'yla birlikte sahne aldı. Tema Vakfı'na 30. yıl armağanı olan 'Yok Mu?' adlı şarkıyı koro ile seslendiren Buray, "Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Korosu ile dünyanın en büyük koro müzik festivalinde aynı sahneyi paylaşmak heyecan ve gurur verici. Daha temiz, yeşil ve sürdürebilir yarınlar için biz umut yeşertmeye devam edeceğiz" dedi.