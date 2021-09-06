Günü kurtaran müzik yapılıyor

'Yandan Yandan' şarkısıyla dikkat çeken Gülden, son zamanlarda çıkan bazı kişilerin sadece anı kurtarma için müzik yaptığını söyledi. "Sanatçıysan her şeyine bakarlar, şarkıcıysan da sorumluluğun büyüktür, onda da nasıl yorumladığına bakarlar. Ama her ikisi de değilsen hiçbir şeye bakmaz işe bakarlar, anı kurtarsın yeter'' dedi.