Günler sonra İstanbul'da

Mayıs ayının ilk haftası çıktığı konser maratonunda yurtiçi ve yurtdışında konserler veren Oğuzhan Koç, günler sonra İstanbul 'a yine konser vermek için döndü. Önceki akşam İstanbul'un kültür ve sanat yaşamını dünya sahnesine taşıyan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, kapsamında sahneye çıkan Koç İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserinde eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahnede kalan Koç, turnesine kaldığı yerden devam edecek.