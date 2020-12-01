01 Aralık 2020 Salı 19:42:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 17:43:00
'Güneş Tutulması' ile ekrana gelecek olan Kadir Doğulu sezona hazır! 'Yeni işler geliyor bakışı'
Yeni sezonda 'Güneş Tutulması' adlı diziyle ekrana gelecek olan Kadir Doğulu, sezona hazır...
Oyuncu Kadir Doğulu, önceki gün çekildiği fotoğrafı paylaşarak 'Yeni işler mi geliyor acaba bakışı...’ yazarak takipçilerini heyecanlandırdı. Doğulu’nun hayranları, oyuncuyu ekranda görmek için sabırsızlandığını yorumlara ekledi.
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