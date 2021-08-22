Güne Pharrell Williams'la başlıyor

Ada Masalı dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan Marie Claire dergisine açıklamalarda bulundu. Turan, yalnız kaldığında en sık söylediği şarkının dönemsel olarak değiştiğini belirtti. Oyuncu "Hatta her güne farklı bir şarkıyla uyanmam mümkün. Son zamanlarda Pharrell Williams'ın Happy'si ile güne başlamayı seviyorum" dedi. Turan'ın güne başlarken ilk yaptığı şeyin ise, su ve kahve içmek olduğu öğrenildi.