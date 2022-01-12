Gülşen ve Hande'ye Süperstar desteği
Kadın sanatçıların sahne kıyafetleri tartışmasına Ajda Pekkan da dahil oldu. Süperstar, "Sahnede insanın fiziğine, olduğu mekâna ve yapacağı showa uygun olmalı kıyafetler.
Kadın sanatçıların sahne kıyafetleri tartışmasına Ajda Pekkan da dahil oldu. Süperstar, "Sahnede insanın fiziğine, olduğu mekâna ve yapacağı showa uygun olmalı kıyafetler. Ben istediğim gibi serbest giyinebilirim kendime aittir show. O tarz şeyleri ben düşünüyor, organize ediyorum. Ucuz, kötü görünümlü olmuyor" dedi. Gülşen ve Hande Yener'i beğendiğini söyleyen Pekkan, "O kadar başarılılar ki hepsine bayılıyorum, o kadar emek sarf ediyorlar inanılmazlar hepsini alkışlıyorum" dedi.