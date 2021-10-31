Gülşen konserinde şoke eden hakaret

Gülşen'in konserinde olay yaratacak anlar yaşandı. 'Şinanay' şarkısında eşlik etmeleri için mikrofon uzatılan seyirciler, Galatasaray'a küfretmeye başlayınca Gülşen, adeta şoke oldu. Popçu, durum karşısında gözlerini kapatarak sahneden uzaklaştı. O anlar Galarasaray taraftarının tepkisine neden oldu. Gülşen ise konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta oynanan derbinin siyah beyazlı ekibin sahadan 2-1 galip ayrılmasının ardından stadyumda Şinanay şarkısı çalmıştı. Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da, karekodlu bir gönderme yaparak aynı şarkıya bağlantı vermişti.