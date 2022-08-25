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25 Ağustos 2022 Perşembe 01:14:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 01:18:00

Gülşen haddini aştı! Bu kez İmam Hatiplileri hedef aldı

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Şarkıcı Gülşen, katıldığı bir etkinlikte haddini aşan açıklamalarda bulundu. Sahnede İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözler sarf eden Gülşen'in o açıklaması sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı ve şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Öte yandan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözleri gündeme bomba gibi düştü. Savcılık, Gülşen hakkında soruşturma başlattı...

Uzun süre tepkilerin odağında yer alan ve yaşanan olayın ardından Gülşen, kendini "O gün çok mutluyduk. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissettim. Sonra da arkadaşımın kucağına oturdum. Ne var bunda?" şeklinde savundu.

Gülşen bir başka konserinde de sahnede LGBT bayrağı açtı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız" dedi. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine konseri terk edenler oldu.

Gülşen tepki çeken tüm bu skandallarına bir yenisini daha ekledi ve bu kez İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanları hedef aldı.

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor." dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Gülşen'in, yarın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildiği öğrenildi.

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI: TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATIYORUZ

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in ortaya çıkan skandal sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

Abdullah Ceylan, "ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : gülşen skandal sözler imam hatip soruşturma önder abdullah ceylan
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