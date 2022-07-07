Gülşen Bubikoğlu benzerliği

Genç oyuncu Şeyda Aydın, Türk Sineması'nın usta ismi Gülşen Bubikoğlu'na olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Oyuncunun hayranları sosyal medyada Bubikoğlu'nun yıllar önce yer aldığı rolü oymamasını istedi. Aydın, Instagram hesabından açıklama yaparak, "Onun kadar güzel ve güçlü bir oyuncuya benzetilmek şahane bir duygu. Umarım yıllar içinde böyle bir efsanenin izinden aynı başarıyla yürüyebilirim" dedi.