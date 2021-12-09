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09 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 10:00:00

Gülşen bizim kraliçemiz

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İrem Derici, Hadise'nin 'En iyi kadın sanatçı' seçilmesini eleştirenlere cevap olarak, "Hadise hak etti. Gülşen de Hadise de benim idolüm" dedi.

İrem Derici, Hadise'nin 'En iyi kadın sanatçı' seçilmesini eleştirenlere cevap olarak, "Hadise hak etti. Gülşen de Hadise de benim idolüm" dedi.

Şarkıcı İrem Derici, pop müzik dünyasında yaşanan 'En iyi sanatçı' polemiğine dahil oldu. Derici, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Hadise'nin Altın Kelebek'te 'En iyi kadın sanatçı' seçilmesinin ardından sosyal medyada "Gülşen'e bir şey olursa, Türkiye'de zaten bitmek üzere olan pop müziğine veda ederiz. " paylaşımlarına Derici, "Hadise bence 'Küçük Bir Yol' ve 'Hay hay' ile bu ödülü hak etti. Bence Derya Uluğ da hak etti ama tabii bir kişi alıyor. Gülşen'in paylaşımı bence Hadise'ye yönelik değildi. İkisi de çok iyi bir ses, ikisi de benim idolüm. Ben sahne tarzını, giyinmeyi Gülşen'den gördüm. Onu her gördüğümde demek ki böyle olmak gerekiyormuş diyorum. Gülşen bu konuda bizim kraliçemiz" açıklamasını yaptı.

Etiketler : Gülşen bizim kraliçemiz İrem Derici Hadise Gülşen
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