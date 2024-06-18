Gülse Birsel'den güldüren sitem! Rap dünyasını karıştırdı: Gidin bir doktora ne vitamin eksikse baktırın

Oyuncu, sunucu, komedyen, senarist ve gazeteci olarak adından söz ettiren Gülse Birsel, arabesk rapçilere sitem etti. Gürsel, 'Bazı temalar insanın kulağında kalıyor' diyerek şarkıların sözlerinden memnun olmadığını söyledi.

"GİDİN BİR DOKTORA NE VİTAMİN EKSİKSE BAKTIRIN"



1971 doğumlu ünlü isim Gülse Birsel, "Aslan gibi çocuklarsınız. Sürekli ağrı, sızıdan bahsedemezsiniz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor...' İstanbul çok soğuk diye şikayet ediyorlar, soğuk değil. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Gidin bir doktora ne vitamin eksikse baktırın" dedi.

Gülse Birsel'in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

