Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu

Hakan İnan'ın yöneteceği Kıbrıs dizisinde Ahmet Kural ile Pelin Karahan karı kocayı canlandıracak. Okuma provaları başlayan dizide Serkan Çayoğlu'nun partneri de belli oldu. Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Gülper Özdemir kadroya katıldı. Yapım, 1963 yılında başlayıp 1974'e kadar uzanan yılları ele alacak.

