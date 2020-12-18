18 Aralık 2020 Cuma 19:50:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 15:15:00
Gülper Özdemir 'Kıbrıs' dizisine dahil oldu
TRT'de ekrana gelecek olan ‘Kıbrıs' dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Hakan İnan'ın yöneteceği Kıbrıs dizisinde Ahmet Kural ile Pelin Karahan karı kocayı canlandıracak. Okuma provaları başlayan dizide Serkan Çayoğlu'nun partneri de belli oldu. Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol alan Gülper Özdemir kadroya katıldı. Yapım, 1963 yılında başlayıp 1974'e kadar uzanan yılları ele alacak.
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