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23 Şubat 2021 Salı 10:01:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 10:05:00

Gülden'in alt kadrosunda çalışmadım

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Ayşe Mine, kavgalı olduğu Gülden Karaböcek'in İzmir Fuarı'nda kendisini kadrodan çıkardığı iddiaları karşısında "Kimsenin alt kadrosunda çalışmadım. Kendi isteğimle programdan çekildim" dedi.

Gülden Karaböcek ile Ayşe Mine'nin İbo Şov'daki 'yer kavgası' giderek kızışıyor. Programın fasıl kısmında tüm sanatçılar sahneye çıktığı sırada, Ayşe Mine'nin şarkı söylerken Faruk Tınaz'ı ekarte ederek İbrahim Tatlıses'in yanına geçtiği görüntüler çok konuşulmuştu. Ayşe Mine, meslektaşı Gülden Karaböcek'in kendisini kalçasıyla ittiğini iddia edince ortalık karışmıştı. İkili arasındaki gerginliğin 1984 yılı İzmir Fuarı dönemine dayandığı, Karaböcek'in Mine'yi kadrodan çıkardığı ileri sürülmüştü.

İKİ ÇOCUĞUMA KİM BAKACAKTI?

Ayşe Mine, o yıllarda kendi isteğiyle programdan çekildiğini açıkladı. Kimsenin alt kadrosunda çalışmadığını ifade eden Mine, "Farz edelim o kadrodaydım. Beni işten attırsa yazık, günah değil mi, iki küçük çocuğum vardı o dönem. Nasıl bakacaktım onlara, bir insanı işinden etmek doğru mu?" dedi. Mine, ayrıca fotoğrafları yayan Karaböcek'e ateş püskürdü: "Onlar hatıra resimleri, o program hiç yayınlanmadı. Benim gitmediğim bir fuarın resmini 'kadro' diye nasıl yayınlar?"

Etiketler : gülden karaböcek ayşe mine ibo şov yer kavgası
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