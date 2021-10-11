Gülben gibi milletten para toplamıyorum

Bodrum'da konser veren Demet Akalın, Antalya'da köy okulu yaptıracağını açıklayarak Gülben Ergen'i hedef aldı: "Öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum.''

Sivridilli sanatçı Demet Akalın, meslektaşı Gülben Ergen'i kızdıracak açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, önceki gün Bodrum'da halk konseri verdi. Ünlü şarkıcı, kendisini izleyenler arasında bulunan ve doğum günü olan bir kız çocuğuna ayakkabılarını hediye etti. Akalın, konserine yanında getirdiği spor ayakkabılarıyla devam etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akalın, kendi parasıyla bir şeyler yaptığını belirterek Gülben Ergen'i hedef aldı. Şarkıcı, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.