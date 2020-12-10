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10 Aralık 2020 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:10 Aralık 2020 Perşembe 13:30:00

Gülben Ergen gençliğinin sırrını açıkladı ve ekledi: Dedikodu cildinizi yaşlandırır

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Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

48 yaşındaki Gülben Ergen, cilt bakımının sorulması üzerine gençliğinin sırrının dedikodu yapmamak olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, ''Gece hayatı, alkol, kaygı, dedikodu, hasetlik, hazır gıdalar, olumsuz düşünce sistemi, kin beslemek gibi hepsi insanı çirkinleştiren unsurlar. Sadece kremler değil, cilt güzelliği'' mesajını yazdı. Gülben Ergen, 'Yüzüme dolgu yaptırmamı önerir misiniz?' sorusuna ise ''Hiç önermem. Daha doğal yollar ve yöntemler'' yanıtını verdi. 

Etiketler : Gülben Ergen ünlü şarkıcı magazin
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