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04 Haziran 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 15:00:00

Guinness'e aday biyolojik gölet

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 8,5 hektarlık alana biyolojik gölet yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 8,5 hektarlık alana biyolojik gölet yapıldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kaynarca Göleti'nin kaynağının yer altı suyu olduğunu, bu özelliği nedeniyle de göletin arıtma tesisi olmadan kendi kendini temizlediğini belirtti. Gürbüz, "Burası dünyanın en büyük biyolojik göleti. Bu konuyla ilgili Guinness'e de müracaat ettik" dedi.

Yerin altından kaynayarak çıkan suyun oluşturduğu Ceyhan Nehri'nin doğduğu Elbistan'da belediye tarafından 2 yıl süren yapılan çalışmalarla gölet yapıldı. Ceyhan Nehri'nin kaynaklarından biri olan Kaynarca mevkisinde yapılan ismini de buradan alan 8,5 hektar büyüklüğündeki Kaynarca Göleti, kaynağı yerin altından kaynayarak çıkan su olmasından dolayı kendi kendini temizliyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, göletin bu özelliği nedeniyle biyolojik gölet olduğunu söyledi. Gürbüz, içerisinde yüzülebilen ve çevresinde rekreasyon çalışmalarının sürdüğü göletin dünyanın en büyük biyolojik göleti olduğunu ifade etti. Bu yönüyle Guinness'e müracaatta bulunduklarını anlatan Gürbüz, şöyle dedi: "Kaynaca Göleti 8.5 hektarlık bir gölet. Dünyanın en büyük biyolojik göleti olarak şu an için çalışılıyor. Biz bu konuyla ilgili de Guinness'e de müracaat etik. Zannediyorum onların bir hakem süreci var, inceleme aşamasında. Gölet kendi suyunu üretiyor, herhangi bir arıtma olmadan kaynadığı için kendi temizliğini de yapıyor. Burada aynı zamanda yüzülebiliyor, etrafını da ona göre dizayn ettik. Dünyanın en büyük havuzu Şili'de bir tatil köyünde ve 8 hektar büyüklüğünde. Biz 8,5 hektarlık bir alan düzenleyerek onu da geçmiş olduk. Elbistan'da böyle bir biyolojik göletin olması, hem su sporlarıyla ilgili birtakım imkanlar vermesi hem de insanımıza bir yaşam konforu sağlamış olması açısından çok değerli, çok anlamlı. Guinness'in bunu tescillemesi ile göletimizi tüm dünyaya da tanıtmış olacağız"

Etiketler : kahramanmaraş elbistan biyolojik gölet
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