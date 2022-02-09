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Güçlü kadını oynamak istiyor
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09 Şubat 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2022 Çarşamba 10:00:00

Güçlü kadını oynamak istiyor

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'Sen Çal Kapımı' adlı dizisinin ardından yeni projesi merak konusu olan Hande Erçel, "Karakteri güçlü bir kadını oynamak istiyorum" dedi.

'Sen Çal Kapımı' adlı dizisinin ardından yeni projesi merak konusu olan Hande Erçel, "Karakteri güçlü bir kadını oynamak istiyorum" dedi.

En son ekranlara veda eden 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel, yeni projeler hakkında konuştu. Şu sıralar senaryoları değerlendiren oyuncu, izleyicilerini şaşırtmak istiyor. Bugüne kadar romantik- komedi yapımlarda yer alan oyuncu, karakteri güçlü bir kadını oynamak istediğini dile getirdi. Erçel, "Okuduğum ve değerlendirdiğim senaryolar var. Bundan sonraki işimde derdi olan, davası olan, hayata karşı duruşu olan, izleyiciye hayatıyla, duruşuyla ilham verecek ve kalbinde yer edecek güçlü bir kadına ruh vermeyi istiyorum" dedi. Erçel'in en son Disney Plus'a yeni bir proje yapacağı yazılmıştı.

Etiketler : Güçlü kadını oynamak istiyor Sen Çal Kapımı Hande Erçel
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