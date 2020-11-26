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26 Kasım 2020 Perşembe 16:57:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 17:47:00

Güçlü kadın mutlu kadındır

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Hande Ünsal, söz ve müziğinde kendisinin imzasının bulunduğu 'Sözüm Söz'ü müzikseverlerle buluşturdu.

Sözlerinde ayrılık sonrası güçlü kalan bir kadının anlatıldığı şarkının klibinde de bu figürü kameraya yansıtmaya çalıştıklarını belirten Hande Ünsal, "Güçlü kadın mutlu kadındır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hande Ünsal Hande Ünsal Sözüm Söz Sözüm Söz şarkı
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