Gözlerden uzakta mutlu

Manken Özge Ulusoy, önceki akşam bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Yaklaşık 2 senedir işadamı Faruk Çolakoğlu'yla mutlu bir ilişki yaşayan Ulusoy, özel hayatı hakkında bilgiler verdi. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiklerini belirten Ulusoy, "O işi gereği başka alanda. Biz de pek görüntü vermek istemiyoruz. Geziyoruz ama sizin göremeyeceğiniz yerlere gidiyoruz. İnternette Faruk'u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz biz" dedi. Habercilerin evlilik soruların karşısına Ulusoy, "Öyle bir düşüncemiz yok şu an. Zaten olursa ilk sizin haberiniz olur" açıklamasında bulundu.