VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak ve Akıncı'da kullanılacak
6 yılda 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Varank'tan Akşener'e prompter tavsiyesi
U dönüşü yaptılar!
"Çok sayıda ülkeden talep alıyoruz"
Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü
Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki kritik konular
Yeni kapanma mı geliyor?
AVM'ye girer aşısızlar coplarlar dövüldü
Türkiye'nin hamlesi çılgına çevirdi! Yunan basını yazdı
Modernizasyonu tamamlanıp TSK'ya teslim edildi!
Fukuşima'daki radyoaktif atık su okyanusa dökülecek
İki köy başka ile geçmeye karar verdi! Referandum sonuçlandı
Sipariş verilen yaklaşık 130 bin yemek çöpe gitti
TÜBİTAK'ta bir ilk gerçekleşti: Selçuk Bayraktar gençlere mesajı verdi
Kardeş ülkeden Rusya'ya Karabağ tepkisi: Temasa geçtiler
Dünya TUSAŞ'ı konuşacak! Yeni imzalar atıldı
Uzman isimden "semptom takibi" uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den müzakere açıklaması
Avrupa'nın hızla sınavı
Toplu taşıma, tedbirlerden ödün vermeden kullanılmalı
PKK kontrolündeki kampta vahşet var
Dünyanın gözü bu tapınakta!
Yeni bir safhaya geçiliyor
05 Eylül 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 16:00:00

Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda

ABONE OL

TRT'nin Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine Melisa Şenolsun'un ardından genç bir isim daha katıldı.

TRT'nin Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine Melisa Şenolsun'un ardından genç bir isim daha katıldı. Yapıma 4N1K adlı projeyle adını duyuran Gözde Mutluer dahil oldu. OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonu 14 Eylülde izleyicisiyle buluşacak.

Etiketler : Ezgi Mola Birkan Sokullu Merve Dizdar
Kıbrıs hazırlığı

Kıbrıs hazırlığı
Alişan'ın acısını paylaştılar

Alişan'ın acısını paylaştılar
Dizisi devam edecek

Dizisi devam edecek
Prensesim artık Boğaziçili

Prensesim artık Boğaziçili
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u

Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u
Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi

Madencilere tiyatrolu iş güvenliği eğitimi
Çocuklarının annesini kaybetti

Çocuklarının annesini kaybetti
İbrahim'le sadece arkadaşız

İbrahim'le sadece arkadaşız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER