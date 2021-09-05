05 Eylül 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 16:00:00
Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda
TRT'nin Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine Melisa Şenolsun'un ardından genç bir isim daha katıldı.
TRT'nin Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisine Melisa Şenolsun'un ardından genç bir isim daha katıldı. Yapıma 4N1K adlı projeyle adını duyuran Gözde Mutluer dahil oldu. OGM Pictures imzalı dizinin yeni sezonu 14 Eylülde izleyicisiyle buluşacak.