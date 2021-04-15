15 Nisan 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 10:30:00
Gösteriler ileri tarihe
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı gösterisinin yeni alınan önlemler kapsamında ertelendiğini duyurdu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı gösterisinin yeni alınan önlemler kapsamında ertelendiğini duyurdu. Cem Yılmaz, saat 19:00'dan sonra kısıtlamaların başlaması nedeniyle gösterilerini 20 – 21 Mayıs'ta yapacağını söyledi.