  • BIST
    1413.8
  • Dolar
    8,0461
  • Euro
    9,6565
  • Altın
    451,5230
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
Bir haftalık Süveyş krizi pahalıya patladı! 900 milyon dolar tazminat talebi
Teknoloji devinde deprem! Satın alma teklifi sonrası istifa etti
İsrail'den Türkiye itirafı: Bölgenin en güçlüsü
Ekipler evleri dolaşacak! Aşı için ikna timi
ABD'nin ardından İngiltere'de açıkladı: Askerlerini çekiyorlar
Gösteriler ileri tarihe
HAZIMSIZLIK SAFRA KESESİNDE SORUNUN İŞARETİ
Fazlası zarar azı Kovid-19'dan koruyor!
ENERJİ İÇİN SAHURDA MEYVE ŞART
ÇOCUĞUNUZUN GEÇ KONUŞMASINI HAFİFE ALMAYIN
Günlük burç yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Sahura kalkmamak kilo aldırır
Hem geziyor, hem öğretiyor! Kamyonetle köy köy eğitim turu
ABD savaş gemileri Boğazlardan geçmedi
Başika'daki üsse roketli saldırı: 1 asker şehit oldu
Bakan Koca, ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü
Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata başladı
MSB, bir astsubayın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu
DSÖ: Ağır hastaların büyük kısmında diyabet var
Rekabet Kurulu'ndan Google'a rekor ceza
2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı
Türkiye'de vaka sayısı 62 bini aştı
Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok
15 Nisan 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 10:30:00

Gösteriler ileri tarihe

ABONE OL

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı gösterisinin yeni alınan önlemler kapsamında ertelendiğini duyurdu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı gösterisinin yeni alınan önlemler kapsamında ertelendiğini duyurdu. Cem Yılmaz, saat 19:00'dan sonra kısıtlamaların başlaması nedeniyle gösterilerini 20 – 21 Mayıs'ta yapacağını söyledi.

Etiketler : Cem Yılmaz 15-16 Nisan 2021 CMYLMZ Diamond Elite Platinum
Testim pozitif

Testim pozitif
Bodrum'a kaçtılar

Bodrum'a kaçtılar
Sağlık çalışanları için podyumda

Sağlık çalışanları için podyumda
Sorumluluk yükleyen şarkı

Sorumluluk yükleyen şarkı
Yapımcılık sadece parayla yapılamaz

Yapımcılık sadece parayla yapılamaz
Tören olmayacak

Tören olmayacak
Youtuber Enes'e polis şoku

Youtuber Enes'e polis şoku
Önce hanım sonra yolcular

Önce hanım sonra yolcular
Merhamet polemiği

Merhamet polemiği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER