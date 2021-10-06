Görüntülü arama uyarısı!

Son dönemde önemi gittikçe artan siber zorbalığa karşı İçişleri Bakanlığı'ndan kullanıcılara uyarı mesajı geldi. Gönderilen mesajla sosyal medya üzerinden yapılan tehdit aktörlerinden bahseden bakanlık, şu mesajı gönderdi: "Sosyal medyadan yurtdışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit ve şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz. T.C. İçişleri Bakanlığı."

