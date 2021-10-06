Görüntülü arama uyarısı!
Son dönemde önemi gittikçe artan siber zorbalığa karşı İçişleri Bakanlığı'ndan kullanıcılara uyarı mesajı geldi.
Son dönemde önemi gittikçe artan siber zorbalığa karşı İçişleri Bakanlığı'ndan kullanıcılara uyarı mesajı geldi. Gönderilen mesajla sosyal medya üzerinden yapılan tehdit aktörlerinden bahseden bakanlık, şu mesajı gönderdi: "Sosyal medyadan yurtdışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit ve şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz. T.C. İçişleri Bakanlığı."