Görüntüler çıktı! Çıplak ayakla sokağa kaçmış

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edilen ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mahkemenin kabul ettiği dosyanın 21 Ocak 2021 tarihinde görülmesine karar verilmişti. Önceki gün ise Ozan Güven'in evinin yakınlarındaki bir iş yerinin kamera kayıtlarına Günaydın ulaştı. Emniyet güçlerinin incelediği görüntülerde, Bulutsuz'un çıplak ayakla sokakta yürüdüğü belirlendi.