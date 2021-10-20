Görkemli açılış

3'üncü Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılış gecesinde Bingöl'de çekilen 'Katırcılar' adlı sinema filminin başrol oyuncusu Kadir İnanır'ın videolu mesajı yayınlandı. 22 Ekim'de sona erecek olan festivalin açılış töreninde Zakkum'un konseri, Bingöllüler'e keyifli bir akşam yaşattı.