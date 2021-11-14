Google TV'de ücretsiz film bildirimi

Google TV listenizde bulunan dizi ya da filmler ücretsiz içerikler arasına girdiğinde artık bir bildirim alacaksınız. Böylece kısa süreliğine ücretsiz olan içeriği kaçırmadan izleyebileceksiniz.

Bu yeni özellik, şu anda Google TV ve Play Filmler uygulamalarında mevcut. Eğer ücretsiz olan dizi ve filmlere dair bildirim almak istemiyorsanız, bu özelliği uygulama içerisinden kapatabilirsiniz.