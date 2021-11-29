Gönlünde tarihi proje yatıyor

Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, iş görüşmesi yaptı. Çıkışta Turanlı, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Turanlı, hayalindeki oynamak istediği projeyi açıkladı. "Tarihi bir dizide oynamak çok istiyorum" diyerek yapımcılara mesaj yollayan oyuncu, daha sonra özel şoförlü otomobiliyle evinin yolunu tuttu.