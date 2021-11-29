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29 Kasım 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 12:30:00

Gönlünde tarihi proje yatıyor

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Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, iş görüşmesi yaptı.

Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, iş görüşmesi yaptı. Çıkışta Turanlı, habercilerle ayaküstü sohbet etti. Turanlı, hayalindeki oynamak istediği projeyi açıkladı. "Tarihi bir dizide oynamak çok istiyorum" diyerek yapımcılara mesaj yollayan oyuncu, daha sonra özel şoförlü otomobiliyle evinin yolunu tuttu.

Etiketler : Gönlünde tarihi proje yatıyor Aslı Turanlı Nişantaşı
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