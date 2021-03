Göl üstünde kızaklı gezinti

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, her mevsim yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. "Eskimo" usulü balık avcılığı da yapılan Çıldır Gölü'nde, buz tabakası hala çözülmedi. Buz kalınlığı yaklaşık 40 santimetreyi bulan karla kaplı göl üzerinde atlarını dört nala koşturan kızakçılar, misafirleri ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta da gezdirmeyi sürdürüyor.



Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu her geçen yıl Çıldır Gölü'ne gelenlerin sayısında artış olduğunu söyledi. Bu yıl, geç gelen kışa ve yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yerli ve yabancı çok sayıda turist ağırladıklarını ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu: "Edirne'den Ardahan'a kadar Çıldır'ı görmek isteyen çok sayıda insanımız mevcut. Bu misafirlerimizi nisanın ilk haftasına kadar bekliyoruz. Şu an özellikle atlı kızakla gezinti yapmak için ideal bir buz mevcut. Batı illerinden bizi çok sayıda arayan misafirler oluyor. Herkese nisan ayının ilk haftasına kadar gölün buzlu haline gelebileceklerini söylüyoruz. Çünkü şu an hava şartları bunu gösteriyor. Bizim planımız, nisanın ilk haftasına kadar insanlarımızı rahatlıkla buzun üstüne çıkarmaktır."