15 Kasım 2020 Pazar 17:44:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 13:07:00
Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Göksel, İzmir'de yaşanan depremden sonra depremzedelerin bir nebze yaralarını sarabilmek için destek konseri verecek.
Ünlü şarkıcı Göksel, "Depremin yaralarını sarmak için bizler de elimizden geldiğince yanlarındayız. Siz de bir yuvaya destek olmak isterseniz konserin biletlerine ulaşabilirsiniz’’ dedi.
- Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yanıt: Hadsiz...
- Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
- Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
- Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
- Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
- Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!