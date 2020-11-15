  • BIST
    1303.97
  • Dolar
    7,7307
  • Euro
    9,1560
  • Altın
    465,5190
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa rekor tazeledi
Emlak Katılım'dan bir ilk: Tapu alım satım işlemlerinin güvenle gerçekleşmesi için “Güvenilir Hesap”...
4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi
Bakan Varank: Reel sektörün yatırım talebi yüzde 21 arttı
Muhsin Yazıcıoğlu davasında iddianame tamamlandı
Fatih ve Kanuni, Karadeniz'de birçok ilke imza atacak
Azerbaycan tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa Birliği'nden 'Kapalı Maraş' açıklaması
Libya Siyasi Diyalog Forumu ertelendi
'Gelecek kış normal hayata dönebiliriz'
İngiltere Başbakanı Johnson karantina'da
'Yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız'
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki
Deniz Seki'den 'Nereden Bileceksiniz' performansına 'Detone şov' yazan Popçu Çağla'ya tokat gibi yan...
Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
Başkan Erdoğan KKTC'de Ersin Tatar ile bir araya geldi
Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum
Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti
Başkan Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hastane müjdesi
15 Kasım 2020 Pazar 17:44:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 13:07:00

Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...

ABONE OL

Göksel, İzmir'de yaşanan depremden sonra depremzedelerin bir nebze yaralarını sarabilmek için destek konseri verecek.

Ünlü şarkıcı Göksel, "Depremin yaralarını sarmak için bizler de elimizden geldiğince yanlarındayız. Siz de bir yuvaya destek olmak isterseniz konserin biletlerine ulaşabilirsiniz’’ dedi. 

Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor

Taner Barlas ve Gülşah Kıray Barlas 5 yıllık evliliğini bitiriyor
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan temizlik tüyoları

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan temizlik tüyoları
Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'

Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy'dan şoke eden açıklama! 'Son 5 senedir okumuyorum, engelli'
Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip

Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip
Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı

Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'
Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar

Sinan Akçıl ve Tolgahan Sayışman yeni sektörlere göz kırptılar
Aileler Yarışıyor Ufuk Özkan sunumuyla her gün saat 21.00'de 360'ta

Aileler Yarışıyor Ufuk Özkan sunumuyla her gün saat 21.00'de 360'ta
Bendeniz: Eserinin adı Haşmet

Bendeniz: Eserinin adı Haşmet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER