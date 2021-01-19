Gökhan Türkmen: Tarz yok iyi müzik var

Türkiye'de pop müziğin olmadığını savunan şarkıcı Gökhan Türkmen, ''Hangi müzik o dönem popülerse o müzik “Pop Müzik” olarak değerlendiriliyor. İyi müzik, doğru ‘sound’ ve emek verilen müzik var artık. Tarzın hiç önemi yok!” diye konuştu.